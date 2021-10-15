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С 16 октября из-за COVID-19 Нацбиблиотека РТ переходит на новый режим работы

11:37, 15.10.2021
С 16 октября из-за COVID-19 Нацбиблиотека РТ переходит на новый режим работы
Фото: kzn.ru

С 16 октября из-за коронавируса Нацбиблиотека РТ переходит на новый режим работы. Теперь посетить учреждение в выходные можно только при предъявлении читательского билета или по регистрации на мероприятия, сообщает мэрия Казани.

Так, в эти выходные в библиотеке уже запланированы встреча клуба, круглый стол, лекции и занятие по французскому языку. Чтобы попасть туда, нужно заранее зарегистрироваться. Читательские билеты можно оформить в будни.

Фото: kzn.ru

В начале октября учреждение уже переходило на новое расписание. Библиотека стала работать с 9.00 до 21.00. В последний понедельник каждого месяца будет проводиться санитарный день, в это время книжные залы работать не будут.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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