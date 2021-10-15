Институт ФМБА подал заявку на регистрацию препарата от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19". Об этом свидетельствуют данные реестра.

— Дата регистрации входящего номера — 14 октября 2021 года. Торговое наименование — «Мир-19». Международное непантованное наименование — синтетическая малая интерфирирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), — сказано в реестре.

Фото: Максим Платонов

У препарата от коронавируса «МИР-19», который разработало ФМБА, нет серьезных побочных эффектов. Об этом заявила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук Дарья Крючко.

«МИР-19» — это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.

Алексей Нечаев