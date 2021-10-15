Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов тестов на COVID-19

Максимальный срок предоставления результатов теста на коронавирус сократили до 24 часов. Постановление Роспотребнадзора о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 199,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 608 тысяч тестов.

Ранее Роспотребнадзор предложил сократить максимальный срок выполнения теста на коронавирус.

Ольга Плешкова