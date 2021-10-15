Власти Татарстана разъяснили руководителям торговых центров систему QR-кодов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане прошла онлайн-встреча властей с руководителями торговых центров. Последние получили разъяснение по поводу работы системы QR-кодов, внедренной в республике с 11 октября.

Торговые центры обязаны считывать QR-коды, предъявленные посетителями на входе. Вместе с этим они должны проверять у них удостоверение личности. При этом по-прежнему на входе необходимо измерять температуру.

Если в продуктовый магазин, находящийся в ТЦ, можно организовать отдельный вход, QR-коды у посетителей можно не проверять. Однако если покупатель из супермаркета пройдет в торговый центр, ответственность будут нести владельцы объекта.

Курьеров доставки в торговые центры разрешается пропускать до 8 ноября без ограничений.

Встреча с руководителями ТЦ прошла с участием представителей Минпромторга Татарстана, Роспотребнадзора и Минюста. Вице-премьер Татарстана, глава республиканского штаба по противодействию коронавирусу Лейла Фазлеева заявила, что как руководитель штаба лично взаимодействует с рядом торговых центров по вопросам, которые у них возникают.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как разъясняла в начале недели руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, при считывании QR-кодов на входе в торговый центр или другое место, куда разрешается входить только по нему, будут подтверждать личность по паспортным данным или, например, водительскому удостоверению.



Татьяна Демина