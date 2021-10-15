В Татарстане возбудили 38 уголовных дел по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане возбудили 38 уголовных дел по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

— Увеличивается [интерес] со стороны отдельных предприимчивых в скобках людей по продаже поддельных сертификатов [о вакцинации от коронавируса]. В этой части проблема есть, мы уже работаем по этому направлению последние четыре месяца. Возбуждено 38 уголовных дел. По городу Казани есть такие факты, в Набережных Челнах, Зеленодольске и Апастово. Я просил бы в этой части, коллеги, все-таки с нашими гражданами работать. Здесь люди, может быть, для выполнения каких-то отдельных фактов использования приобретают, но при этом забываются. Да, по этой статье человек лишения свободы может быть не получит, штраф или условно, но вместе с тем испортит свою биографию, испортив биографию своих детей и внуков, — сообщил заместитель начальника полиции Татарстана по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

В Набережных Челнах полиция недавно раскрыла схему продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что местный житель оформлял поддельные справки о проведении вакцинации от COVID-19 за вознаграждение в размере 6 тысяч рублей. На самом деле вакцинация не проводилась.