Новости общества

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За последнюю неделю в Татарстане вакцинировались почти 100 тысяч человек — больше, чем за весь сентябрь

11:13, 15.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последнюю неделю в Татарстане вакцинировались почти 100 тысяч человек — больше, чем за весь сентябрь
Фото: realnoevremya.ru

За последние 7 дней от коронавируса вакцинировано 98 437 человек. Это больше, чем за весь сентябрь, когда прививку получили 80 157 человек. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

— С момента объявления о введении новых антиковидных мер мы видим значительное ускорение охватов вакцинацией, — сказала Патяшина.

В Татарстане система QR-кодов начала работу с 11 октября. С понедельника посещение заведений общепита, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах и на объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала свыше 400 «квадратов» возможно только при предъявлении QR-кода, который получают вакцинированные и переболевшие COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также