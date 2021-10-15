За последнюю неделю в Татарстане вакцинировались почти 100 тысяч человек — больше, чем за весь сентябрь

За последние 7 дней от коронавируса вакцинировано 98 437 человек. Это больше, чем за весь сентябрь, когда прививку получили 80 157 человек. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

— С момента объявления о введении новых антиковидных мер мы видим значительное ускорение охватов вакцинацией, — сказала Патяшина.

В Татарстане система QR-кодов начала работу с 11 октября. С понедельника посещение заведений общепита, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах и на объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала свыше 400 «квадратов» возможно только при предъявлении QR-кода, который получают вакцинированные и переболевшие COVID-19.



