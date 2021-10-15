Минздрав Татарстана призвал медиков-пенсионеров вернуться в больницы

В Минздраве Татарстана поддержали инициативу главы российского Минздрава Михаила Мурашко вывести на работу медиков, вышедших на пенсию за период пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

«Мы поддерживаем призыв федерального министра. Если пенсионеры вернутся, то мы их готовы оперативно вакцинировать», — приводит слова Фатихова «Интерфакс».

В больницах ощущается нехватка медперсонала. Сегодня ведомство сотрудничает с вузами и ссузами в части привлечения ординаторов, в оказании медицинской помощи задействованы больше 17 тысяч медицинских работников.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко обратился к медикам старших возрастов, которые уходили на пенсию из-за коронавируса и рисков для здоровья. Он призвал их привиться и вернуться на свои рабочие места.



Ольга Шагиева