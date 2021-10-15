В Минздраве Татарстана рассказали, сколько вакцинированных пациентов были госпитализированы с COVID-19

В структуре пациентов, находящихся на стационарном лечении, доля вакцинированных составляет 4,57%. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве РТ.

При этом ни один из них не находится под ИВЛ. В ведомстве напомнили, что для формирования устойчивого иммунитета нужно пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Если человек не болел, ему лучше отдать предпочтение 2-компонентным вакцинам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России более 92% госпитализируемых с COVID-19 пациентов не проходили вакцинацию от вируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что среди умерших от коронавирусной инфекции нет привитых.

Ранее в Минздраве Татарстана объясняли, почему вакцинированные от COVID-19 все же заражаются. Дело в том, что иммунитет формируется со временем. С момента получения второй дозы должен пройти полный 21 день для того, чтобы у организма хватило времени сформировать иммунитет. В межпрививочный период и ранние сроки после второй прививки следует тщательно заботиться о своем здоровье.



Привитый переносит COVID-19 в формате ОРВИ. Даже если болезнь затронет легкие, то поражение будет небольшим, рассказывала главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева.

Татьяна Леухина