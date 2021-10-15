В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Жертвами COVID-19 стали: мужчина 1942 года рождения, двое мужчин 1958 года рождения, мужчина 1960 года рождения, женщины 1938, 1951, 1955, 1956, 1959 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии от инфекции скончались 839 татарстанцев.
В России за сутки выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших достигло 7 925 176.
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