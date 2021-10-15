В Минздраве Татарстана объяснили расхождение данных по смертям от COVID-19 в республике

В Минздраве Татарстана объяснили «Реальному времени» расхождение статистики по смертям от COVID-19 республиканского оперштаба с данным Росстата. По данным статистического ведомства, в августе коронавирус стал основной причиной смерти 1,2 тыс. жителей Татарстана, хотя официально он подтвежден у 78 человек.



В Минздраве отметили, что Росстат публикует статистику по всем летальным случаям, которые ассоциируются с COVID-19. Оперштаб РТ же озвучивает данные по подтвержденным случаям смерти с диагнозом по МКБ-10 — U 07.1.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19. За весь период пандемии от инфекции скончались 830 жителей республики.

В России в августе от коронавируса скончались 38 603 человека. Напомним, ведомство выделяет четыре группы смертей пациентов с инфекцией: COVID-19 как основная причина смерти (38 603 случая); COVID-19 как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования (4 977); COVID-19 как сопутствующее заболевание, повлиявшее на смерть (1 254); COVID-19 как сопутствующее заболевание, не повлиявшее на смерть (4 555).



По данным Росстата, в Татарстане в августе 2021 года умерли 5 334 человека.



Татьяна Леухина