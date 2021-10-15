На борьбу с пандемией коронавируса требуется до $25 млрд — много это или мало?

На борьбу с пандемией коронавируса требуется $20—25 млрд — инвестиции должны пойти на расширение доступа населения планеты к тестированию, а также вакцинации, лечению и обеспечению средствами индивидуальной защиты. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати.

Деньги нужны в том числе для того, чтобы поддержать цель ВОЗ — вакцинировать 40% населения всех стран к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года

— Нынешняя архитектура финансирования готовности к пандемиям и реагирования на них не соответствует поставленной цели, — отметил Гебрейесус, а финансирование, по его словам, «является слишком маленьким, трудным для доступа и негибким».



При этом экономические потери, если не остановить пандемию, будут в разы больше — по оценке Международного валютного фонда, к 2026 году мир может столкнуться с экономическими потерями более чем в $5,3 трлн.

— Пандемия COVID-19 продемонстрировала фундаментальную истину: лучше предотвратить [болезнь], чем ее лечить, — резюмировал Гебрейесус.

Фото: Ринат Назметдинов

До $25 млрд на борьбу с коронавирусом в мире — это:

1,7 триллиона рублей, или €21,5 миллиарда;

на 1,3 триллиона рублей меньше , чем Россия направила на поддержку граждан и экономики в пандемию — 3 трлн рублей. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре;



, чем Россия направила на поддержку граждан и экономики в пандемию — 3 трлн рублей. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре; в 13 раз меньше, чем Германия потратила на преодоление последствий пандемии COVID-19 — почти €300 млрд;

чем Германия потратила на преодоление последствий пандемии COVID-19 — почти €300 млрд; но на 700 миллиардов рублей больше расходов системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом в России — министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что на это потратили триллион;

расходов системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом в России — министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что на это потратили триллион; 6% от этой суммы США направят на содействие вакцинации от коронавируса за рубежом — как заявил президент США Джо Байден, на эти цели выделят $750 миллионов;

США направят на содействие вакцинации от коронавируса за рубежом — как заявил президент США Джо Байден, на эти цели выделят $750 миллионов; в феврале ВОЗ сообщала о сумме на $2,1 миллиарда больше — тогда организация заявляла, что Международному партнерству ACT-Accelerator нужно в 2021 году финансирование в размере $22,9 млрд. Оно ставит целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19;

— тогда организация заявляла, что Международному партнерству ACT-Accelerator нужно в 2021 году финансирование в размере $22,9 млрд. Оно ставит целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19; в 34 раза меньше, чем выделил Евросоюз на борьбу с коронакризисом — еще в прошлом году лидеры стран Европейского Союза пришли к согласию о пакете финансовой помощи для борьбы с пандемией и ее последствиями в размере €750 млрд.

Дарья Пинегина