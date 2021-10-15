В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет

Фото: Максим Платонов

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, в том числе для жителей старше 60 лет. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.

— Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной, — говорится в документе.

Фото: Максим Платонов

Помимо пожилых людей, вакцинацию должны пройти медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.

Обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан в Татарстане ввели 11 октября. Охват вакцинацией в коллективах должен составить не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние 6 месяцев. Минздрав РТ примет меры для организации вакцинации пожилых на дому.

Алексей Нечаев