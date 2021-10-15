В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 рекордное количество человек — 24 010

В Татарстане от COVID-19 привились 24 010 человек за минувшие сутки. С начала кампании по вакцинации прививку сделали 1 195 882 татарстанца.

976 231 житель республики уже получил вторую прививку, сообщает Минздрав РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина сообщила, что за последние 7 дней от коронавируса вакцинировано 98 437 человек. Это больше, чем за весь сентябрь, когда прививку получили 80 157 человек. Темпы вакцинации выросли после введения в республике системы QR-кодов. Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании необходим при посещении заведений общепита, спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, аквапарков.



Татьяна Леухина