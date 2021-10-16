Крым побил новый антирекорд по заражениям коронавирусом

В Крыму зарегистрировали новый максимум заражений: за сутки выявлено 579 случаев COVID-19 — максимум с начала пандемии.

Количество заболеваний вирусом в республике неуклонно растет уже несколько дней. Накануне здесь зарегистрировали 568 случаев заражения коронавирусом, сообщил Минздрав региона. Днем ранее также был зарегистрирован максимальный суточный прирост — 552 случая.

Максимальные значения показателей с начала пандемии регистрируются с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, по состоянию на 14 октября всего выявлен 86 481 положительный тест на COVID-19. Протестировали за сутки 8 739 человек. Число выздоровевших за сутки составляет 668 человек, за весь период — 73 433 пациента. За все время в Крыму скончались свыше 2,7 тыс. пациентов.