Оперштаб Татарстана разъяснил, как проводится обязательная вакцинация от COVID-19 в трудовых коллективах

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанский оперштаб подготовил памятку для работодателей, в которой разъяснил порядок проведения обязательной вакцинации от коронавируса. Перечень сотрудников, которые должны сделать прививку от коронавируса, определяется по постановлению главного санитарного врача по РТ от 11 октября 2021 года.

Работодателю необходимо издать приказ об организации проведения обязательной вакцинации сотрудников. В нем указываются:

сведения о необходимости сделать прививку;

сроки вакцинации и предоставлении информации о ее прохождении или об отказе от нее;

порядок предоставления сертификатов о прохождении вакцинации;

порядок предоставления сведений о противопоказаниях к прививке;

информация о возможности отстранения работника в случае отказа от вакцинации от коронавируса;

должностное лицо, ответственное за организацию вакцинации и сбор информации о ее прохождении работниками.

Затем работодатель должен ознакомить сотрудников, подлежащих вакцинации, с приказом под роспись. В документе можно прописать меры поддержки работников, сделавших прививку от COVID-19.

По усмотрению работодателя, прохождение вакцинации работниками можно организовать централизованно или же отпустить сотрудников в течение рабочего дня, чтобы те самостоятельно сходили на процедуру. При этом на период отсутствия на рабочем месте за ними сохраняется зарплата.

Фото: Максим Платонов (архив)

В случае отсутствия у работодателя документа о прохождении работником вакцинации к установленному сроку ему необходимо издать приказ об отстранении сотрудника без сохранения зарплаты, если тот отказывается сделать прививку без уважительной причины. Форму такого документа работодатель может разработать самостоятельно.

В приказе необходимо указать ФИО, должность работника и основания, по которым он отстраняется от работы. Отстранение производится на период эпиднеблагополучия.

Если сотрудник может работать дистанционно, работодатель имеет право предложить ему выполнять работу удаленно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на такой формат работы. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к вакцинации.

Напомним, обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан в Татарстане ввели 11 октября. Первый компонент вакцины от COVID-19 работники указанных в постановлении ведомства сфер должны получить до 8 ноября, второй — до 6 декабря. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина