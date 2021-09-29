Главное о коронавирусе на 29 сентября: ограничения в Альметьевске, оптимальное время для вакцинации
В Татарстане становится меньше людей, которые прививаются от COVID-19
- В Татарстане количество желающих сделать прививку от коронавируса упало в 10 раз. Мало и тех, кто прививается от гриппа. Для сравнения: 8 июля прививку от COVID-19 сделали рекордные 17,7 тысячи человек, а 28 сентября — 2,2 тысячи человек. По словам врача-эпидемиолога городской поликлиники №10, в летний период заинтересованность в вакцинации выше в связи с тем, что люди ездят отдыхать за границу.
- COVID-19 серьезно увеличил число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал «Реальному времени» главный внештатный специалист-кардиолог ПФО, заведующий кафедрой кардиологии КГМУ, доктор медицинских наук Альберт Галявич. По его оценке, у 10% россиян, переболевших COVID-19, возникли осложнения на сердце.
- Сейчас смертность населения увеличивается. Но среди всех 14 регионов ПФО самый низкий показатель смертности — в Татарстане. «Это очень благоприятный момент, но не надо успокаиваться, потому что неизвестно, когда ковид закончится», — заметил Галявич.
- Специалист считает, что курение стало причиной роста заболеваемости COVID-19 среди молодежи. Это связано с тем, что вирус поражает стенки сосудов, эндотелий. И курение как раз поражает стенки сосудов. Профессор кафедры гигиены КГМУ, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ольга Радченко отметила, что на сокращение числа пациентов с COVID-19 и сердечно-сосудистыми заболеваниями может повлиять здоровый образ жизни.
- Дети болеют COVID-19 гораздо реже. На сегодняшний день в республике зарегистрировано около 700 случаев коронавируса среди детей, привела данные ковидного госпиталя доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ, кандидат медицинских наук, детский кардиолог Дина Сабирова. Сердечно-сосудистые заболевания в виде осложнений после коронавируса могут возникнуть и у детей.
- В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Умерли две женщины 1949 года рождения и один мужчина 1941 года рождения. За весь период пандемии в республике вирус унес жизни 739 татарстанцев.
- В Татарстане с начала сентября увеличили коечный фонд на 10% на фоне роста респираторных заболеваний, рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев. Общий коечный фонд республики составляет порядка 5 тыс. единиц. Сейчас в резерве находятся 15—20%. Коечный фонд в республике увеличили в связи с тем, что врачам необходимо различать обычные воспалительные сезонные инфекции, которые начинают циркулировать в связи с погодными условиями, и коронавирус друг от друга.
- В Татарстане провакцинировали от коронавируса 1 080 174 человека. За сутки привились 2 220 человек. Второй компонент вакцины получили 947 523 человека.
- В Альметьевске вслед за Набережными Челнами отменили массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Также власти города приняли решение воздержаться от мероприятий в помещениях для ветеранов и пенсионеров в рамках Декады пожилых людей.
Новые ограничения в регионах
- Минздрав России предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Международного медицинского кластера (ММК). Росздравнадзор предложили наделить правом регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов, предназначенных для ММК в «Сколково».
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем — это август. От гриппа он посоветовал прививаться в сентябре и октябре.
- Количество вакцинированных от COVID-19 россиян и москвичей не хватает для спокойного прохождения осеннего сезона, сообщила главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Москвы Марьяна Лысенко. По ее словам, в стационар поступают не более 10% от числа привитых.
- В Чувашии приостановили проведение всех массовых мероприятий с очным участием граждан из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Подобные мероприятия нельзя будет проводить в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания и в других общественных местах. Ограничения ввели до улучшения ситуации с COVID-19.
- Также в регионе приняли решение перевести Больницу скорой медицинской помощи в Чебоксарах в режим госпиталя для пациентов с коронавирусом в связи ухудшением эпидемиологической ситуации. Это затрудняет оказание плановой медпомощи. Сейчас в Чувашии более 30% коечного фонда используется для лечения больных коронавирусом.
- В Пермском крае в связи с ростом заболеваемости коронавирусом также ввели новые ограничения. Теперь при посещении официальных спортивных мероприятий, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка, туристических мероприятий посетителям нужно будет предъявлять QR-код сертификата вакцинации или отрицательный результат ПЦР-исследования. Для работников организаций, деятельность которых не приостановлена, введут обязательную вакцинацию от COVID-19.
- В Удмуртии с сегодняшнего дня начали действовать ковидные ограничения. В регионе приостанавливается деятельность фуд-кортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, автозаправочных станциях, а также там, где оказываются услуги общественного питания с использованием служб доставки. Заведениям общепита разрешается работать только в двух случаях: либо при заполняемости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с наличием у клиентов сертификатов о вакцинации или результатов тестов на коронавирус, сделанных не ранее чем за 72 часа.
- В одной из школ города Дагестанские Огни (Дагестан) зафиксирована вспышка COVID-19. Коронавирусом заразились 11 детей: семеро учащихся начальных классов и четверо — средних классов. Учеников обоих классов перевели на дистанционку.
- Расходы на борьбу с коронавирусом в России за 2021 год составят около 1 трлн рублей. Только за семь месяцев этого года система ОМС потратила на лечение в стационарах почти 300 млрд рублей.
- В России оперативный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ряд специалистов уже говорят о том, что началась четвертая волна заболеваемости. Но властям регионов виднее, какая обстановка на самом деле, отметил представитель Кремля.
- Правительство России выделило для центра Гамалеи более 100 миллионов рублей на третью фазу исследования вакцины от COVID-19 на подростках 12—17 лет. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Минздраву поручено проконтролировать целевое расследование средств и предоставить доклад в кабмин до 1 марта 2022 года.
Швеция и Япония отменяют COVID-ограничения
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 232 787 939 человек, 4 765 604 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 230 197). На второй строчке — Индия (33 716 451), на третьей — Бразилия (21 381 790), на четвертой — Россия (7 355 883, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 094 334).
Больше всего смертей зафиксировано в США (693 055). За ними следуют Бразилия (595 446), Индия (447 751), Мексика (276 376), Россия (201 854) и Перу (199 329).
- Власти Швеции снимают с сегодняшнего дня почти все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. При этом не прошедшим вакцинацию по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и избегать больших собраний людей. С 29 сентября в стране отменят рекомендацию управления здравоохранения о дистанционной работе. Многие служащие могут постепенно начать возвращаться на свои рабочие места.
- ВОЗ заявила, что более 3,3 млн человек заразились коронавирусом в мире за минувшую неделю. Более 55 тыс. человек умерли. Заболеваемость и смертность снизились на 10% по сравнению с предыдущей неделей.
- Власти Хорватии с 4 октября в обязательном порядке будут требовать у сотрудников социальной сферы и системы здравоохранения сертификаты о вакцинации против коронавируса. Если сотрудник не сможет предоставить документ, ему придется дважды в неделю проходить ПЦР-тестирование на наличие коронавируса или предъявлять подтверждения о наличии антител.
- ВОЗ формирует список рекомендованных для экстренного применения вакцин от коронавируса, чтобы информировать страны о том, что эти препараты прошли процедуру рассмотрения на основе критериев эффективности и безопасности. Но государства самостоятельно могут решать, какие лекарства будут использовать, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
- С 15 ноября в Латвии введут обязательную вакцинацию для работников здравоохранения, образования и учреждений социального обслуживания. С 11 октября все услуги в помещениях, за исключением первой необходимости, будут предоставляться только в безопасной («зеленой») или частично безопасной («желтой») зоне — при наличии действующего сертификата о вакцинации от COVID-19, или факта перенесенной болезни, или отрицательного результата теста на коронавирус.
- Правительство Японии утвердило отмену с 1 октября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), а также режима усиленных мер против коронавируса, которые действуют в стране с начала лета. Власти пообещали смягчить ограничения для заведений общепита: они смогут продавать алкоголь при наличии соответствующего разрешения, а время их работы продлят до 21.00.
- В октябре на Филиппинах планируют начать прививать от коронавируса основную часть населения страны, а также детей, заявил пресс-секретарь президента республики Гарри Роке. Сейчас программа вакцинации охватывает пять групп населения: медицинский персонал, пожилые лица, работники жизненно важных сфер услуг, малоимущие слои населения, а также люди с различными заболеваниями, представляющими риски для здоровья.
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