Инфекционист назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем — это август. От гриппа же он советует прививаться в сентябре и октябре.

Тимаков объяснил, что прививаться стоит перед сезонным подъемом заболеваемости, однако не стоит этого делать в жару, чтобы не обострять проблемы со здоровьем. Для этого оптимален август, пишет «РИА Новости»

Вакцинация от коронавируса идет по всей России. В РФ зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора, «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН, «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

На 28 сентября в Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 080 174 человека.

Ольга Шагиева