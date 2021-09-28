В Удмуртии ограничат работу фуд-кортов и заведений общепита
В Удмуртии с 29 сентября вводятся ограничения в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Об этом сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов.
Приостанавливается деятельность фуд-кортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, автозаправочных станциях, а также там, где оказываются услуги общественного питания с использованием служб доставки.
Заведения общепита могут работать только в двух случаях: либо при заполняемости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с наличием у клиентов сертификатов о вакцинации или результатов тестов на коронавирус, сделанных не ранее чем за 72 часа.
С 5 октября посещать физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия можно будет при наличии либо справки о вакцинации, либо ПЦР-теста. Власти прорабатывают вопрос организации экспресс-тестирования в этих учреждениях, пишет «Интерфакс».
За минувшие сутки в Удмуртии выявили 229 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев достигло 52 726. Умерли за сутки 20 человек, всего — 1 980.
Вчера в Самарской области объявили о введении QR-кодов сертификатов о вакцинации для культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, это связано с возросшими темпами заболеваемости коронавирусом.
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