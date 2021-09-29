Альберт Галявич: «Десять процентов россиян получили осложнения со стороны сердца из-за ковида»

Кардиологи встревожены ростом сердечно-сосудистых заболеваний из-за COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В преддверии Всемирного дня сердца главный внештатный кардиолог Поволжья Альберт Галявич вместе с коллегами рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на количество возникших осложнений по линии сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи привели неутешительные цифры медицинской статистики и дали несколько рекомендаций о том, как переболевшим ковидом избежать серьезных болезней сердца и сосудов. Подробности — в материале «Реального времени».

Коронавирус увеличил число «сердечников»

Кардиологи встревожены, COVID-19 серьезно увеличил число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Происходит это и по прямым, и по косвенным причинам, рассказал главный внештатный специалист-кардиолог Приволжского федерального округа, заведующий кафедрой кардиологии КГМУ, доктор медицинских наук Альберт Галявич:

— Первое — сам ковид может вызывать осложнения со стороны сердца — не так много, но они есть. Если говорить о статистике по России — это примерно 10% людей. 7,5 миллиона человек заболели, плюс 700 тысяч человек получили осложнения со стороны сердца из-за ковида. Это огромная нагрузка для здравоохранения, для экономики, для врачей. Второе, факторы риска стали более выраженными. Во-первых, стрессы. По телевидению, радио говорят, не ходите туда, надевайте маски, делайте прививки. Это, конечно, определенный стресс. Есть еще факторы, которые влияют на заболевания сердца — люди стали меньше двигаться, особенно в прошлом году, когда был локдаун. Это отложилось в виде жира. Это гиподинамия, увеличение массы тела, это повышает давление, нарушает обмен веществ в организме, в частности, накапливается холестерин. Мы видим, что стало больше пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями именно потому, что у них стало больше факторов риска. Малоподвижный образ жизни, ожирение, у кого-то стало повышаться давление, соответственно повышаются заболеваемость и смертность.

Кардиологи встревожены, COVID-19 серьезно увеличил число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Максим Платонов

Все вышеназванные факторы привели к росту смертности. Однако в Татарстане этот показатель ниже, чем в других регионах округа. Альберт Галявич подчеркивает, что это результат грамотных вложений в систему здравоохранения:

— До 2019 года у нас все было хорошо, как оказалось. За последние 10 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стремительно снижалась. Особенно это было видно в республике Татарстан. С 2005 года были огромные вложения ресурсные, прекрасные центры были созданы. Сейчас смертность населения увеличивается, то, чего у нас не было порядка 10 лет. Поскольку я курирую весь Приволжский федеральный округ, то из 14 регионов самый низкий показатель смертности — в Республике Татарстан. Это объяснимо, они и так были у нас низкие. Это очень благоприятный момент, но не надо успокаиваться, потому что неизвестно, когда ковид закончится.

Мужчины — в группе риска

В рамках «Дня сердца-2021» планируется провести конференцию для врачей разных специальностей, в ходе которой кардиологи расскажут, с какими осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы могут столкнуться пациенты, переболевшие коронавирусом. Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют гражданам соблюдать простые правила профилактики.

— Ходить нужно ежедневно хотя бы 5000 шагов. 5-6 тысяч шагов в день благоприятно действуют. Полноценный сон, 6-8 часов, как минимум. У нас как получается, народ смотрит телевизор или компьютер до часу ночи, и в 7 часов на работу. Нарушение сна — это повышение давления, нарушение обмена углеводов, обмена жиров. Нормально спать, больше двигаться, и очень важный момент — питание. Нужно растительную пищу в рацион добавлять. Овощи, фрукты, каши не быстрого приготовления, а бобовые — это горох, чечевица, — обращает внимание Альберт Галявич.

Что касается ограничений, то особенно в период пандемии, следует сократить потребление сахара и полностью исключить алкоголь.

— Необходимо ограничить газированные и сладкие напитки. Поменьше нужно сладостей употреблять, это не положительно влияет на иммунитет. Самый лучший напиток на сегодня — это кипяченая вода. Алкоголь — это снижение иммунитета, сколько бы вы ни потребляли и какой бы напиток ни потребляли. Что бы ни говорили защитники алкоголя, алкоголь — это подавление иммунитета, подавление работы сердца, — предупреждает кардиолог.

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют гражданам соблюдать простые правила профилактики. Фото: Максим Платонов

Что касается курения, то, по мнению доктора медицинских наук, именно оно стало причиной роста заболеваемости COVID-19 среди молодежи:

— Вирус поражает стенки сосудов, эндотелий. А курение как раз повреждает стенки сосудов. Эти вещи тоже нужно знать. Стали госпитализировать молодых людей. Начали выяснять — во-первых, это массовые скопления, во-вторых, большинство из них курят, в-третьих, употребление алкоголя. Об этом нужно говорить, нужно разъяснять населению.

Ведение здорового образа жизни может положительно повлиять на сокращение числа пациентов и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала профессор кафедры гигиены КГМУ, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ольга Радченко. Вместе с тем она замечает, что население республики стало относиться к здоровому образу жизни менее ответственно:

— На сегодняшний день Республика Татарстан спустилась с 21-го места на 31-е по приверженности здоровому образу жизни. Если мы будем вести здоровый образ жизни, то на лечебные мероприятия будем тратить гораздо меньше денег, сил и средств. Почти у четверти людей, которые приняли участие в акции по измерению давления, оно оказалось повышенным, выше 140 на 90.

Ольга Радченко подчеркивает, что мужчины находятся в группе риска. Очень часто они игнорируют боль и плохое самочувствие, обращаясь за медицинской помощью только в самых крайних случаях:

— Нужно обращать внимание на здоровье мужчин, они «плохие» пациенты, у них более рисковое поведение, они более терпимы к боли и не предъявляют жалоб, когда нужно обращаться к врачу на ранней стадии и начать лечение.

Ольга Радченко. Фото: tatar-inform.ru

«С поражением сердечно-сосудистой системы у детей мы тоже встречаемся»

Сердечно-сосудистые заболевания в виде осложнений могут возникнуть и у детей, хотя таких случаев значительно меньше, чем у взрослых. Доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ, кандидат медицинских наук, детский кардиолог Дина Сабирова приводит статистику:

— Коронавирусом дети болеют реже. На сегодняшний день, по данным ковидного госпиталя, это около 700 детей. С поражением сердечно-сосудистой системы при коронавирусной инфекции у детей мы тоже встречаемся. Это может быть поражение миокарда, поражение коронарных сосудов и поражение перикарда.

Контроль за сердечно-сосудистыми заболеваниями у детей в Татарстане очень строгий. Существенно сократить смертность, по мнению Дины Сабировой, помогают инновационные средства диагностики.

— В нашей республике с 2018 года проводится скрининг новорожденных на критические состояния методом пульсоксиметрии. В первую очередь это скрининг врожденных пороков сердца. Наша республика может гордиться тем, что мы первыми в России начали этот скрининг. Мы обследовали более 100 тысяч новорожденных. У 151 ребенка был диагностирован врожденный порок сердца, который не был диагностирован антенатально. Из них 31 ребенок с критическим врожденным пороком сердца. Своевременное выявление пороков сердца способствовало раннему переводу в отделение кардиохирургии, раннему оперативному адресному вмешательству и минимальному количеству осложнений. Скрининг методом пульсоксиметрии мы проводим на третий час жизни. Таким образом мы выявляем не только врожденные пороки сердца критические, но и другие состояния, которые визуально врач не видит.

Дина Сабирова. Фото: tatar-inform.ru

Миллион гипертоников

Врачи отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания очень распространены, и призывают относиться к их профилактике максимально серьезно. Только в Татарстане, по данным Альберта Галявича, от гипертонии страдают примерно миллион человек.

— Номер один — высокое артериальное давление, примерно треть населения имеет высокое артериальное давление. Примерно 300 тысяч человек зафиксированы как больные гипертонией в Татарстане. Ранее мы проводили скрининги, примерно миллион человек в республике имеют повышенное артериальное давление. 300 тысяч человек болеют, а 700 тысяч человек не знают, что они болеют. Вторая патология — это, конечно, стенокардия. Третья группа больных — это острые состояния, инфаркт миокарда, мозговой инсульт. По республике Татарстан в год госпитализируются 15 тысяч человек с острой болью в грудной клетке. Примерно столько же госпитализируется пациентов с мозговым инсультом, с кровоизлиянием в мозг. Вот представьте, 30 тысяч человек — это острые ситуации.

В условиях пандемии коронавируса гражданам следует быть еще более внимательными к своему здоровью. При наличии после перенесенного ковида таких симптомов, как одышка, слабость, учащенное сердцебиение, головные боли после перенесенного ковида, специалисты советуют, не откладывая, обратиться в поликлинику по месту жительства.