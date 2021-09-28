В Пермском крае вводятся QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Пермском крае в связи с повышением показателей заболеваемости коронавирусом вводятся новые ограничения, об этом стало известно на заседании краевого оперштаба.



При посещении официальных спортивных мероприятий, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка, туристических мероприятий посетителям нужно будет предъявлять QR-код сертификата вакцинации или отрицательный результат ПЦР-исследования.

Для посещения организаций сферы услуг, то есть заведений общепита и фитнес-клубов, QR-коды пока вводить не будут. На заседании также решили приостановить работу игровых комнат и детских центров.

Для работников организаций, деятельность которых не приостановлена, введут обязательную вакцинацию от COVID-19. QR-коды начнут действовать не позднее следующей недели, сообщает «Интерфакс».



Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев (архив)

Сегодня стало известно, что в Удмуртии с 29 сентября вводятся ограничения в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу.

Маргарита Головатенко