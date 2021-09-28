В Кремле прокомментировали данные о четвертой волне COVID-19 в России

Оперативный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Некоторые специалисты считают, что четвертая волна коронавируса уже идет.

— Кто-то говорит, что она только будет начинаться. Но факт остается фактом. В целом ряде регионов идет рост, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Каждый регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания обстановки на местах, и властям субъектов виднее, какова ситуация на самом деле.

За минувшие сутки в России выявили 21 559 новых случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 7 464 708. За сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19 — 852. СМИ подсчитали, что коронавирусом переболел каждый 20-й россиянин.

Исследование сервиса SuperJob ранее показало, что шесть из 10 опрошенных казанцев вовсе не боятся четвертой волны коронавируса.



Татьяна Леухина