В Татарстане провакцинировано от коронавируса 1 080 174 человека
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 1 080 174 человека. Прирост за сутки составил 2 220 человек, сообщили в региональном Минздраве.
Второй компонент вакцины получили 947 523 человека.
Ранее сообщалось, что Институт стволовых клеток человека может создать комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно и от коронавируса, и от гриппа. Пока определяется, сколько клинических исследований необходимо провести для совмещения вакцин.
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