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В Татарстане провакцинировано от коронавируса 1 080 174 человека

11:58, 28.09.2021
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 1 080 174 человека
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 1 080 174 человека. Прирост за сутки составил 2 220 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 947 523 человека.

Ранее сообщалось, что Институт стволовых клеток человека может создать комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно и от коронавируса, и от гриппа. Пока определяется, сколько клинических исследований необходимо провести для совмещения вакцин.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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