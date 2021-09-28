В Татарстане в начале сентября коечный фонд увеличили на 10%

В Татарстане с начала сентября увечили коечный фонд на 10% на фоне роста респираторных заболеваний. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

Общий коечный фонд республики составляет порядка 5 тыс. единиц. Сейчас в резерве находятся 15-20%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Коечного фонда сейчас достаточно, и у нас есть резервы по дальнейшему разворачиванию, если потребуется. Это сезонное явление. Мы и весной, и прошлой осенью то же самое, были в таком же процессе, — передает его слова ТАСС.

Увеличение коечного фонда связано с тем, что медикам необходимо различать обычные воспалительные сезонные инфекции, которые начинают циркулировать в связи с погодными условиями, и коронавирус друг от друга.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 60 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 26 942. Подтвердилась смерть 5 татарстанцев от COVID-19 за сутки, с начала пандемии от инфекции скончались 736 человек.



Татьяна Леухина