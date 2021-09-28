В 2021 году расходы на борьбу с коронавирусом составят около 1 трлн

По расчетам Минздрава РФ, расходы на борьбу с коронавирусом в России за 2021 год составят около 1 трлн рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас именно коронавирус изменяет объемы медицинской помощи и приоритеты финансовых потоков. Только за семь месяцев этого года система ОМС потратила на лечение в стационарах почти 300 млрд рублей.

«А если посмотреть общие консолидированные расходы в этом году, которые составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 трлн рублей, то это, конечно же, серьезный вызов для всей финансовой системы обеспечения», — цитирует Мурашко «Интерфакс».

Ранее появилась информация, что Татарстан получит 1,4 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения.

Ольга Шагиева