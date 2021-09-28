Темпы вакцинации от COVID-19 в Татарстане упали в 10 раз

Количество желающих сделать прививку от коронавируса в Татарстане упало в 10 раз, мало делают и прививку от гриппа, сообщают новости телеканала ТНВ.



В день в казанской поликлинике №10 прививают от гриппа около 100 человек: на 92 тысячи прикрепленного взрослого населения это чуть более 2%. Чаще это люди пожилого возраста.

Прививающихся от коронавируса еще меньше — в день вакцину получают 60 человек. Темпы вакцинации, по словам врачей, демонстрируют падение с конца июля. Тогда в середине месяца вакцинировали по 500 казанцев в сутки, сейчас — меньше в 10 раз.

Данные поликлиники совпадают с республиканскими. Так, только 8 июля прививку от COVID-19 сделали рекордные 17,7 тысячи человек, а 28 сентября — 2,2 тысячи человек. По словам врача-эпидемиолога городской поликлиники №10, в летний период заинтересованность в вакцинации выше в связи с тем, что люди ездят отдыхать за границу.

Пониженный интерес к вакцинации не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Летом врачи прививали от коронавируса порядка 300 человек в день, сейчас — 15—20 человек. От гриппа в день прививаются около 20—30 человек.

К началу роста числа сезонных заболеваний коллективного иммунитета достичь не удалось. Сейчас от коронавируса привито порядка 30% взрослого населения, а по рекомендациям Минздрава нужно 60%.

Всего по состоянию на 28 сентября в Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 080 174 человека.

Маргарита Головатенко