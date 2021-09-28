В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса

В Татарстане подтверждены еще три случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.

Умерли две женщины 1949 года рождения и один мужчина 1941 года рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего в Татарстане зарегистрировали 739 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от COVID-19. За минувшие сутки в республике выявили 60 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко