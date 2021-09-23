Главное о коронавирусе на 23 сентября: доплаты медикам РТ за вакцинацию, модернизация производства «КовиВака»
Казанский бар заподозрили в подделке сертификатов вакцинации от COVID-19
- С начала работы «горячей линии» по вопросам коронавируса татарстанцы позвонили на нее 475 444 раза. Каждый день в контакт-центр поступает 2 тысячи звонков от жителей республики. Чаще всего по вопросам действий при появлении симптомов коронавируса, вызове врача на дом или на прием в поликлинику.
- В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Умерли женщина 1933 года рождения и двое мужчин 1950 и 1957 годов рождения. Всего по состоянию на 22 сентября 2021 года в республике зарегистрировано 724 случая смерти от COVID-19.
- Один из казанских баров, которому выдали разрешение работать ночью, заподозрили в подделке справок о вакцинации от коронавируса. По данным МВД по РТ, руководство заведения минувшим летом предоставило справки о прохождении вакцинации, которые были сделаны в подмосковной клинике. Проверка показала, что на самом деле сотрудники бара не прививались там. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
- В Татарстане медикам за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19 начнут платить по 200 рублей. Начисление выплат проводится с 27 августа по 31 декабря 2021 года включительно. При осмотре пациентов перед вакцинацией на первом и втором этапах введения препаратов медикам будут платить 60 рублей, а медработникам, которые проводят вакцинацию, — 40 рублей.
- В Татарстане сократилось количество богатых семей за период пандемии на 46,9 тысячи (81,1%). Сейчас их насчитывается 10,8 тыс. человек. В рейтинге по наибольшему сокращению богатых семей в стране республика заняла четвертое место.
- В Татарстане не планируют ужесточать коронавирусные ограничения, заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Вакцина в республике есть в достаточном количестве и власти готовы организовать вакцинацию для желающих в любом удобном для них месте.
Полный курс вакцинации прошли 40 млн россиян
- Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. С этого же дня увеличивается число регулярных рейсов по ранее открытым направлениям — Индия, Испания, Киргизия, ОАЭ, Узбекистан, Япония, Бахрейн, Таджикистан и Шри-Ланка.
- В России на несколько месяцев приостановили выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак». Это связано с тем, что разработчик вакцины закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины. По данным газеты «Коммерсант», новые серии препарата не вводились в обращение с 28 августа по 22 сентября. В Центре Чумакова сообщили, что уже модернизировали производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина «КовиВак» станет доступнее.
- В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице. Но не исключено, что в случае дальнейшего роста может возвратиться система QR-кодов в кафе и ресторанах и обязательный перевод не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.
- Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что людям с шизофренией или с депрессивными расстройствами следует прививаться против коронавируса. Вакцинация им не противопоказана. Специалист отметил, что COVID-19 может спровоцировать появление психических заболеваний или состояний.
- Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что прививку от коронавируса в регионе сделали более 1 млн жителей. Всего в области проживают около 3,2 млн человек.
- В России полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 40 млн человек, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. На сегодняшний день наблюдается достаточно высокий удельный вес россиян с иммунитетом к COVID-19
- Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России уже в декабре текущего года. Осенний всплеск заболеваемости не будет сильно отличаться от летнего. Весеннего роста также, по мнению Тимакова не стоит опасаться, при условии, что не появится новый штамм COVID-19.
- На сегодняшний день лишь единицы российских школ перешли на дистанционный формат учебы из-за коронавируса, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Большая часть учебных заведений работает в традиционном формате.
- В России диспансеризация проходит в штатном режиме, за исключением тех регионов, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его данным, углубленную диспансеризацию, которая запустили в России с июля 2021 года, прошли уже более 250 тысяч человек, переболевших COVID-19.
- Сейчас в России нет оснований для введения локдауна или ужесточения ограничений из-за COVID-19, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом спикер добавила, что «вирус никуда не исчез, пока его не победили».
- В начале лета 2021 года на территории России и Германии начал распространяться новый штамм коронавируса нового типа, в котором сочетаются ключевые мутации бета- и дельта-вариантов SARS-CoV-2. Ученые считают, что он появился еще в феврале, а распространяться начала в мае-июне.
- В Санкт-Петербурге больница Святителя Луки разворачивает дополнительно 200 коек для пациентов с коронавирусом на случай резкого роста заболеваемости. Сейчас уровень госпитализации в городе остается стабильным.
В США начали вакцинировать от COVID-19 животных
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 230 090 110 человека, 4 719 197 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (42 545 119). На второй строчке — Индия (33 563 421), на третьей — Бразилия (21 283 567), на четвертой — Россия (7 227 549, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 061 323).
Больше всего смертей зафиксировано в США (681 197). За ними следуют Бразилия (592 316), Индия (446 050), Мексика (273 391), Перу (199 108) и Россия (197 032).
- В Австрии университет города Грац признал вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» достаточной для допуска студентов к занятиям. Однако позже учебное заведение назвало свое решение ошибочным. Вместо этого привитым российской вакциной студентам предлагается предоставить справку о наличии антител к новому коронавирусу.
- Федеральный министр туризма, торговли и инвестиций Австралии Дэн Теан допустил, что международные границы страны могут быть открыты до 25 декабря текущего года. Власти готовят систему контроля на границе, которая позволит людям «покидать Австралию и возвращаться, не проходя карантин в отелях».
- В Белоруссию отправили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Каждая область получит по 30 тыс. доз, которые поступят в пункты вакцинации уже 23 сентября.
- Американский медицинский регулятор одобрил массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech для ряда наиболее уязвимых групп населения. Разрешение позволит использовать одну бустерную дозу минимум через шесть месяцев после полной вакцинации.
- В США сотрудники зоопарков Franklin и Stone начали вакцинацию животных, восприимчивых к заражению коронавирусом — приматов, кошачьих и куньих. Для вакцинации используется препарат ветеринарной фармацевтической компании Zoetis — структурного подразделения Pfizer.
- Правозащитная организация Amnesty International произвела оценку деятельности фармкомпаний AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna и Novavax и обвинила их в создании искусственного дефицита вакцин против коронавирусной инфекции в остальном мире. По данным правозащитников, Pfizer, BioNTech и Moderna до сих пор поставляют свою продукцию практически только в богатые страны, ставя прибыль превыше всего.
- В 50 странах мира, в основном африканских, к концу сентября не получится достичь поставленной ранее ВОЗ цели по охвату не менее 10% населения прививками от коронавируса. Такое мнение выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. В связи с этим он призвал «страны и компании, контролирующие глобальное снабжение вакцинами», немедленно выполнить свое обещание поделиться препаратами, содействовать немедленной передаче технологий и прав интеллектуальной собственности на вакцины.
- Министерство здравоохранения Украины введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и сотрудников сферы образования. За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 2 362 559 человек, выздоровели 2 235 668 человек, скончался 55 161 человек. С начала прививочной кампании на Украине полностью вакцинировали 5 246 164 человека.
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