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СМИ: Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»

07:31, 23.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
СМИ: Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
Фото: kzn.ru

В России на несколько месяцев приостановили выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак». По данным источника «Коммерсантъ», разработчик зарыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины.

Как пишет издание ФНЦИРИП имени Чумакова не вводил в обращение новые серии вакцины с 28 августа по 22 сентября. При этом раньше он выпускал 30–90 тысяч доз в месяц, а с момента регистрации выпущено не больше 1 млн доз.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет это тем, что разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования. Сейчас имеющиеся мощности не позволяют производить большой объем вакцины. Спикер предполагает, что модернизация займет около двух месяцев.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, препарат разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова. «КовиВак» стала третьей зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. Испытания на золотистых хомячках, крысах, морских свинках, лабораторных мышах и обезьянах-игрунках доказали ее безопасность и иммуногенность, в том числе для беременных и кормящих.

Ольга Шагиева
Общество

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