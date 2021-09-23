Эксперт спрогнозировал выход России на плато по заболеваемости коронавирусом в декабре

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом уже в декабре 2021 года. Такой прогноз дал педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

«...снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина — конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», — заявил эксперт. По его словам, сейчас в стране идет третья волна коронавируса.

Осенний всплеск заболеваемости не станет серьезнее летнего, считает Тимаков. По его прогнозу, весеннего роста новых случаев заражений коронавирусом тоже не стоит опасаться, при условии, что «не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет», пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в России достигло 7 333 557. Вылечились в стране с начала пандемии 6 542 213 пациентов. Умерли, по последним данным, 200 625 человек.



Татьяна Демина