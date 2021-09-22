Кравцов сообщил, что единицы российских школ перешли на дистант из-за коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что на сегодняшний день лишь единицы российских школ перешли на дистанционный формат учебы из-за коронавируса. Такие данные он озвучил в ходе своего визита в Австрию

Кравцов добавил, что большая часть учебных заведений в России продолжает занятия в традиционном очном формате, пишет ТАСС.

В августе министр просвещения заверил, что во всех российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры. Это необходимо для обеспечения здоровья школьников, учителей и педагогического коллектива, объяснил Кравцов.

Фото: realnoevremya.ru

Он заверил, что планов по переводу школ на дистанционное обучение нет. Министерство просвещения рассматривает такой формат проведения уроков только как вынужденную меру. При этом Кравцов обратил внимание, что власти регионов могут принимать свои решения по этому вопросу.



Татьяна Демина