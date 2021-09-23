Татарстанцы обратились на «горячую линию» по вопросам коронавируса более 475 тысяч раз

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана продолжают звонить на «горячую линию» по вопросам коронавируса. С начала ее работы они обратились 475 444 раза.

Ежедневно в контакт-центр поступает 2 тыс. звонков. Чаще всего татарстанцы интересуются порядком действий при появлении симптомов коронавируса. Они также обращаются за вызовом врача на дом и на прием в поликлинику.

Кроме того по телефону «горячей линии» жители Татарстана могут записаться на прививку от COVID-19. Этой возможностью они воспользовались уже 20 724 раза, сообщается на сайте Минцифры Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрировали 22 950 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за это время 22 984 человека. Умерли от COVID-19 уже 724 татарстанца.



Татьяна Демина