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Матвиенко: в России нет оснований вводить новый локдаун

15:36, 22.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Матвиенко: в России нет оснований вводить новый локдаун
Фото: realnoevremya.tu (архив)

На данный момент в России нет оснований для введения локдауна или ужесточения ограничений из-за COVID-19. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер нет, — передает ТАСС ее слова.

Фото: mos.ru

В России за минувшие сутки выявили 19 706 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 333 557. Количество умерших от COVID-19 превысило 200 тысяч. За сутки умерли 817 россиян, таким образом, всего 200 625.

В начале лета этого года на территории России и Германии начал распространяться штамм коронавируса нового типа, в котором сочетаются ключевые мутации бета- и дельта-вариантов SARS-CoV-2. Ученые считают, что он начал проявляться на территории России еще в феврале этого года.

Татьяна Леухина
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