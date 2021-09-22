В России в начале лета начал распространяться новый вариант коронавируса с мутациями бета— и дельта-штаммов

В начале лета этого года на территории России и Германии начал распространяться новый штамм коронавируса нового типа, в котором сочетаются ключевые мутации бета- и дельта-вариантов SARS-CoV-2. Свои исследования ученые опубликовали на bioRxiv.

Специалисты предполагают, что эта разновидность коронавируса из линии B.1.1.523 появилась на территории России еще в феврале этого года. Но активно распространяться штамм начал только в мае — июне.

Фото: mos.ru

«В геноме этой разновидности есть множество мутаций, характерных для бета- и дельта-штаммов вируса и связанных с увеличением заразности и снижением эффективности действия вакцин», — отмечают исследователи.

Ученые опасаются появления в ближайшее время новых разновидностей вируса, стойких к действию вакцин и антител переболевших людей.

Сегодня руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова опровергла данные о том, что дельта-штамм коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни.



В начале сентября она сообщала, что в России не распространяются новые штаммы коронавируса. На территории страны превалирует штамм «дельта».



Татьяна Леухина