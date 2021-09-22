В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли женщина 1933 года рождения и двое мужчин 1950 и 1957 годов рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Всего по состоянию на 22 сентября 2021 года в Татарстане зарегистрировано 724 случая смерти от COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрировали 22 950 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за это время 22 984 человека.



Татьяна Демина