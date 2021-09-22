Университет в Австрии признал прививку «Спутником V» достаточной для допуска к занятиям

В Австрии университет города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» достаточной, чтобы допустить студентов к занятиям. Об этом сообщает пресс-служба университета. Это первое высшее учебное заведение в Австрии, которое признало сертификат вакцинации «Спутником V».

Кроме «Спутника V» к одобренным препаратам в Европейском союзе приравниваются китайские вакцины Sinopharm, Sinovac, пишет ТАСС.

Ранее директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев сообщил, что между Москвой и Лондоном обсуждается взаимное признание сертификатов вакцинации.



Ольга Шагиева