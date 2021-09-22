Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Новой Зеландией и Данией

Фото: Максим Платонов

Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Новой Зеландией и Данией. Рейсы в эти страны станут доступны с 5 октября.

Танзания пока остается закрытой для россиян. Власти не планируют возобновлять авиасообщение с ней как минимум до 1 ноября.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того из России увеличат число регулярных рейсов по ранее открытым направлениям. Речь идет об Индии, Испании, Киргизии, ОАЭ, Узбекистане, Японии, Бахрейне, Таджикистане и Шри-Ланке, говорится в сообщении правительства РФ.

Напомним, с 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Кроме того полеты в Турцию и Египет вновь начали осуществлять из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.



Татьяна Демина