В России полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 40 млн человек

В России полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 40 млн человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день наблюдается достаточно высокий удельный вес россиян с иммунитетом к COVID-19.

«Сегодня у нас есть вакцина, (и) уже достаточно высокий удельный вес людей, которые уже имеют иммунитет, привились... или переболели... Мы движемся к заветным цифрам», — передает «РИА Новости» ее слова.

Вчера в Татарстан поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — 77 тысяч доз для повторной вакцинации. По последним данным, в республике на сегодняшний день от коронавируса провакцинирован 1 062 071 человек. Из них 930 483 жителей республики получили вторую прививку.



Татьяна Леухина