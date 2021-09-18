Главное о коронавирусе на 18 сентября: в ковидном госпитале РКБ Татарстана 100% загрузка, AsrtaZeneca в России

Фото: Илья Репин

98% пациентов ковидного госпиталя РКБ — невакцинированные

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19. Всего на 18 сентября в республике зарегистрировали 26 374 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 22 905 человек, в том числе 32 — за минувшие сутки.





В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. От инфекции скончались: мужчина 1940 года рождения, три женщины 1942, 1946 и 1972 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. В Татарстане за весь период зарегистрировано 716 случаев смерти от COVID-19.

Во временном инфекционном госпитале РКБ Татарстана 100%-ная загрузка: там лежат около 280 больных ковидом. Андрей Кузьмин, который сам сейчас там лежит, взял интервью у первого заместителя главврача РКБ Марселя Миннуллина. Он рассказывает: 98% всех пациентов ВИГа РКБ — люди, которые не сделали прививку. А среди людей с тяжелым течением болезни невакцинированных — 100%.



Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что люди, переболевшие коронавирусом, входят в группу риска по гриппу. «Новая коронавирусная инфекция подавляет иммунитет, выводит из строя многие органы, системы нашего организма. Поэтому переболевший коронавирусной инфекцией человек становится крайне восприимчивым ко всем другим инфекционным заболеваниям, прежде всего к гриппу», — объяснила она.

Фото: Максим Платонов

Глава ЦИК республики Андрей Кондратьев сегодня рассказал, что в медицинских учреждениях Казани работают 29 избирательных участков. «По коронавирусу у нас полностью отработана методика. Мы ждем заявки от руководителя клинического учреждения: главврачи сами проводят работу [по сбору заявок] через своих врачей, работающих в отделениях и в красных зонах. И если есть заявки, главврач сообщает в ЦИК, мы ее принимаем и обеспечиваем методическую работу по обеспечению избирательных прав граждан. На вчера таких заявок не было», — объяснил он.



С 1 сентября в Татарстане диагноз «коронавирус» получили двое школьников и трое учителей. Итого по образовательным учреждениям в Татарстане пока зарегистрированы 5 случаев ковида. Как говорит Любовь Авдонина, это все разрозненные случаи и связи между ними нет.

Фото: Максим Платонов

В России первым компонентом вакцины привились 47,5 млн человек

За последние сутки в России выявили 20 329 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 247 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 7 254 754 человек, а выздоровевших — до 6 485 264 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 799 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерло 197 425 человек.



За последние сутки проведено 510 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 140 167 человек.

Главный санитарный врач России Анна Попова оценила соблюдение противоэпидемических мер на избирательных участках в стране. Нарушения единичны, в основном это отказ от маски. По последним данным, по всей России на избирательных участках зафиксированы всего восемь случаев нарушения противоэпидемических мер.



Фото: Максим Платонов

Первый компонент ковидной вакцины на сегодняшний день ввели 47,5 миллионам человек в России. Такие цифры озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Оба компонента прививки получил 41 миллион россиян.



В России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа. Пока они идут на животных, и что делать дальше — станет понятно по итогам этих экспериментов.

В подмосковном Пущино началось производство коронавирусной вакцины AstraZeneca, сообщил первый замминистра промышленности и торговли страны Василий Осьмаков. Правда, делать там будут вакцину на экспорт. Производитель AstraZeneca в России — «Р-Фарм».

Россия во время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Основатель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что осенью заболеваемость COVID-19 в России будет расти, виной тому — школьники, которые будут приносить вирус домой.



Фото: labtrends.ru

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью рассказал, когда стоит все-таки досрочно ревакцинироваться от коронавируса, не дожидаясь полугодового интервала. Так, поводом к досрочному получению бустера могут стать сборы в страну, где эпидобстановка неблагополучна.



Путин рассказал, кто в его окружении заболел коронавирусом. Это некоторые сотрудники управления протокола, службы безопасности и пресс-службы Кремля. Президент рассказал при разговоре с питерским губернатором Александром Бегловым, что эти люди вовремя не сделали ревакцинацию и не следили за титрами антител.



22 миллиона индийцев привились за сутки — в подарок премьер-министру

В мире коронавирусом нового типа на 10.37 (мск) заразились 227 653 846 человек, 4 679 202 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (41 993 855). На второй строчке — Индия (33 417 390), на третьей — Бразилия (21 080 219), на четвертой — Россия (7 130 245, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 029 959).



Больше всего смертей зафиксировано в США (672 643). За ними следуют Бразилия (589 573), Индия (444 529), Мексика (270 538), Перу (198 891) и Россия (193 111).



В Великобритании смягчили правила въезда в страну, в том числе для россиян. Об этом заявил глава британского Минтранса Грант Шэппс. С 4 октября туристам, у которых есть прививка, надо будет только сдать тест на COVID-19, приехав в страну. Ослабить жесткий входной контроль позволяет тот факт, что прививку в Британии уже сделали 90% взрослых жителей.

Фото: interfax.az

17 сентября, за сутки индийским медикам удалось сделать прививку от ковида более чем 22 миллионам граждан страны. Это рекорд в истории страны. Причиной такого стройного вакцинирования индийцев стал... день рождения премьер-министра страны Нарендры Моди — ему вчера исполнился 71 год. «Это подарок от сотрудников служб здравоохранения и граждан премьеру», — сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

С 15 сентября в Индонезию снова можно въехать по электронной бизнес-визе. А вот открытие Бали для иностранных вакцинированных туристов, которое планировали на сентябрь, отложили: в стране всплеск заболеваемости.

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден намерен 22 сентября организовать на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН виртуальный саммит по вопросам борьбы с пандемией.

Алексей Нечаев