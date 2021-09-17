В Татарстане стартовал эпидемический сезон

Фото: Максим Платонов

В ближайшие три дня Роспотребнадзор будет объезжать участки и контролировать соблюдение антикоронавирусных мер

Сегодня в Татарстане стартовало трехдневное голосование — по словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, созданы все условия по обеспечению безопасности граждан от коронавируса. Всего на 2 810 участках, которые открылись в 8 утра, смогут проголосовать 2,9 млн жителей республики.

— Нами была проведена предварительная проверка готовности избирательных участков до голосования. Мы проверили все участки по Республике Татарстан на предмет безопасности. Я сама лично вчера также объезжала участки в Дербышках. И необходимо отметить, что готовность полная. Сегодня тоже уже с утра проголосовала — и действительно, созданы все условия: это обязательный масочный режим для членов избирательной комиссии, это индивидуальные щитки, это экраны, которые установлены между членами комиссии. Антисептики обязательно, везде нанесена разметка, схемы движения, термометрия, — сказала Авдонина. И отметила: в ближайшие три дня сотрудники Роспотребнадзора будут выборочно объезжать участки и контролировать соблюдение антикоронавирусных мер.

Что касается уровня иммунизации членов избирательных комиссий, то он составляет 61% — замглавы Роспотребнадзора назвала это хорошим показателем.

Авдонина отметила: в ближайшие три дня сотрудники Роспотребнадзора будут выборочно объезжать участки и контролировать соблюдение антикоронавирусных мер. Фото: Максим Платонов

На избирательных участках откроют почти 200 пунктов вакцинации от гриппа

На 189 участках для голосования в Казани откроют пункты вакцинации от гриппа — правда, будут они работать только 19 сентября, с 8.00 до 20.00, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Полный список уже размещен на сайте Минздрава Татарстана. Количество участков, где будут пункты вакцинации, распределено по районам так:

Авиастроительный — 22 участка;

Ново-Савиновский — 27;

Кировский и Московский районы — 36;

Советский — 40;

Приволжский — 38;

Вахитовский — 26.

— Понятно, что обеспечить вакцинацией тотально все избирательные участки невозможно в силу целого ряда причин, — отметил Жаворонков и назвал их: нехватка персонала и невозможность создания условий для соблюдения безопасности.

А вот пунктов вакцинации от коронавируса на участках не будет. По словам Жаворонкова, сложно обеспечить их безопасность.

Параллельно появилась возможность привиться от гриппа во временных пунктах вакцинации против коронавируса на базе торговых центров и домов культуры. Список по Казани:

в ТЦ «Мега» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

в ТЦ «Южный» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

в ТЦ «Парк Хаус» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

в ТЦ «Леруа Мерлен» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

в здании Сбербанка по ул. Пушкина, 4 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00);

в КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00);

в КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00);

в КДК им. В.И. Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00);

в ДК железнодорожников (с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00).

Пунктов вакцинации от коронавируса на участках не будет. По словам Жаворонкова, сложно обеспечить их безопасность. Фото: Максим Платонов

Авдонина добавила — люди, переболевшие коронавирусом, входят в группу риска по гриппу. Первой об этом сообщила на этой неделе глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

— Новая коронавирусная инфекция подавляет иммунитет, выводит из строя многие органы, системы нашего организма. Поэтому переболевший коронавирусной инфекцией человек становится крайне восприимчивым ко всем другим инфекционным заболеваниям, прежде всего к гриппу, — отметила она.

Замглавы Роспотребнадзора напомнила: сначала нужно привиться от коронавируса, а через месяц — от гриппа. Такой же перерыв нужно выдержать переболевшим COVID-19.

Сезон гриппа будет, он неизбежен

Тем временем в Татарстан пришел сезон острых респираторных вирусных инфекций, констатировала Авдонина.



— Мы видим, что в циркуляции среди населения стали чаще выявляться вирусы негриппозной этиологии. Это говорит о том, что эпидемический сезон начался. В этом году сезон гриппа также будет, мы его ожидаем, он неизбежен. Подъем [заболеваемости] также неизбежен, — отметила она.

За прошедшую неделю было обследовано 160 человек и выявлено шесть случаев вирусных заболеваний. Среди них четыре РС-вируса (респираторно-синцитиальная инфекция) и два риновируса.

Дарья Пинегина