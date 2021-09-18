100% коек в ковидном госпитале РКБ заняты больными. 98% из них не сделали прививку

Фото: Максим Платонов

Сейчас во временном инфекционном госпитале РКБ лежат более 280 «коронавирусных» больных. Налицо полная загрузка стационара. При этом 98% зараженных прививку от ковида не делали. Абсолютно все больные с тяжелым течением болезни не вакцинированы.

Эти данные озвучил первый заместитель главврача РКБ по медицинской части Марсель Миннуллин в интервью Андрею Кузьмину, который и сам сейчас лежит в ВИГе РКБ. Как рассказывает доктор, в госпитализации стараются никому не отказывать, потому что коронавирус — болезнь очень коварная и может «притвориться», что пошла на спад.

— Это коварное заболевание, которое протекает волнообразно. Типичный пример: температура может снизиться, и начинает казаться, что все пошло на спад, но через несколько дней она вновь поднимается. Так мы достигаем критических суток, когда бывает очень поздно для нормального лечения. Ввиду запущенности болезни могут не сработать даже стратегически важные препараты. В легких к тому времени могут произойти необратимые изменения. Человека приходится спасать героическими усилиями реаниматологов, — рассказывает Миннуллин.



Напомним, за вчерашний день в республике были подтверждены еще четыре случая смерти людей от коронавируса. А всего пандемия, по официальным данным, унесла жизни 716 жителей Татарстана.



Людмила Губаева