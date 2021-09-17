Великобритания смягчила правила въезда для россиян

В Великобритании смягчили правила въезда в страну для граждан из других государств, включая Россию. Об этом заявил глава британского Минтранса Грант Шэппс.

С 4 октября полностью вакцинированным туристам надо будет сдавать лишь один недорогой тест на COVID-19 по приезде в Англию.

— Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания и сделали поездки за рубеж дешевле, — приводит Sky News его слова. По словам Шэппса, ослабить меры позволяет успех программы массовой вакцинации населения, которой уже охвачены почти 90% жителей страны старше 16 лет.

Фото: pxhere.com

Он подчеркнул, что эти правила не касаются людей, которые еще не привились от коронавируса.

Вчера правительство Эстонии разрешило въезд в страну без тестирования и самоизоляции привитым от коронавируса россиянам. При этом власти подчеркнули, что прививка российским препаратом не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза. В этот же день Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне, вакцинированные «Спутником V», смогут посещать Турцию без ПЦР-теста.



3 сентября в России отменили самоизоляцию для прибывающих в страну из Великобритании.

