В России начали исследовать совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа

В России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа. Об этом заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

— Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных. По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам, — передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О начале такого исследования сообщал вчера замминистра здравоохранения России Олег Гриднев. Сейчас вакцины от коронавируса и гриппа рекомендуется делать с разницей в месяц.

В начале сентября американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что разрабатывает вакцину, которая сможет защитить и от коронавируса, и от гриппа. Новая РНК-вакцина сочетает в себе вариант вакцины компании от коронавируса и прививку от гриппа, которая также находится в стадии разработки.

Татьяна Леухина