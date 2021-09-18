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Эксперт объяснил, почему осенью продолжится рост заболеваемости COVID-19

07:13, 18.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эксперт объяснил, почему осенью продолжится рост заболеваемости COVID-19
Фото: Максим Платонов

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что подъем заболеваемости COVID-19 среди россиян продолжится осенью, так как вирус будет циркулировать среди детей в образовательных учреждениях. Он отметил, что школьники будут приносить вирус в семьи, пишет ТАСС.

— Дети — это резервуар для любого вируса. Тем более что детское население не прошло вакцинацию. Коронавирус будет циркулировать среди детей, и они будут из школы приносить его в семьи. С началом школьного сезона в любом случае будет рост заболеваемости коронавирусом, — сказал Исаев.

Фото: Максим Платонов

В текущей эпидситуации очень важно внимательно относиться к здоровью и следить за своим состоянием, добавил эксперт. Первое, что нужно делать в случае появления подозрительных симптомов — изолироваться, напомнил Исаев.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, число заболевших неизбежно увеличится, поскольку для этого времени года характерен всплеск острых респираторных вирусных инфекций. Снизить подъем заболеваемости поможет соблюдение санитарных мер, в том числе ношение масок, добавила Попова.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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