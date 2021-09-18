Иммунолог рассказал о причинах для досрочной ревакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik рассказал, в каких случаях лучше всего проводить досрочную ревакцинацию от коронавируса.

— Я не рекомендую тянуть (с вакцинацией — прим. ред.) больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Предстоящая поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией может быть поводом, чтобы пройти ревакцинацию раньше установленного министерством здравоохранения срока, добавил специалист.

— Это разумно, если уже подходит срок ревакцинации. Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться, — заявил иммунолог.

Недавно группа ученых, среди которых сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовала в научном журнале The Lancet данные о бесполезности массовой ревакцинации против COVID-19. По их данным, существующие вакцины достаточно эффективны. В массовой ревакцинации нет острой необходимости.

Алексей Нечаев