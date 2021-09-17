В Роспотребнадзоре заявили, что случаи нарушения «антиковидных» мер на избирательных участках единичны

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила соблюдение противоэпидемических мер на избирательных участках в стране. По ее словам, они единичны и чаще всего связаны с несоблюдением масочного режима.

По последним данным, по всей России на избирательных участках зафиксированы всего восемь случаев нарушения противоэпидемических мер. «Сегодня все пункты организованы ровно так, как положено», — заверила Попова.



Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора также обратила внимание, что почти 90% задействованных на избирательных участках страны человек имеют иммунитет к коронавирусу. Некоторые их них получили его, переболев COVID-19, а другие — пройдя вакцинацию, пишет ТАСС.

В Татарстане каждый избирательный участок обработан, подготовлен, все меры соблюдаются: и термометрия, и маски, и перчатки, и ручки, и дистанция, и дезинфекция, заверил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.



Напомним, голосование в Татарстане началось, как и запланировано, в 8 утра по московскому времени. Всего в России будет открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков открылись в Татарстане — проголосовать имеют право 108 млн россиян, в том числе 2,9 млн жителей Татарстана. Выборы продлятся с 17 по 19 сентября.

Татьяна Демина