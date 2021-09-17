В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От инфекции скончались: мужчина 1940 года рождения, три женщины 1942, 1946 и 1972 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период зарегистрировано 716 случаев смерти от COVID-19.
За минувшие сутки в республике подтвердились 54 случая COVID-19. Всего на 17 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 318 случаев COVID-19.
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