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В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19

17:59, 17.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От инфекции скончались: мужчина 1940 года рождения, три женщины 1942, 1946 и 1972 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за весь период зарегистрировано 716 случаев смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в республике подтвердились 54 случая COVID-19. Всего на 17 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 318 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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