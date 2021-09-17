В России началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca

Фото: Максим Платонов (архив)

В России началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил первый замминистра промышленности и торговли страны Василий Осьмаков.

Он обратил внимание, что вакцину производят для последующего экспорта. Изготовлением AstraZeneca занимается «Р-Фарм», пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе сообщалось, что комбинация вакцин AstraZeneca и российской однокомпонентной «Спутник Лайт» дала хороший иммунный ответ. После их введения в организм у привитых отсутствовали серьезные нежелательные явления и случаи заражения.



Отметим, что двухкомпонентная российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. К такому выводу пришли исследователи Национального университета Кордовы. Специалисты изучили 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Выяснилось, что самые высокие титры нейтрализующих антител против дельта-варианта у тех, кто привился двумя дозами «Спутника V» и до этого переболел COVID-19. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не болел коронавирусом.

Татьяна Демина