Вакцинацию от коронавируса прошли почти 47,5 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый компонент вакцины от коронавируса в России на сегодняшний день получили 47,5 млн человек. Такие цифры озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Завершил курс вакцинации, то есть получил оба компонента препарата от COVID-19, 41 млн жителей России, сообщает ТАСС.

Напомним, с начала пандемии в России выявили по 7 234 425 человек, заболевших коронавирусом. Выздоровели за это время 6 469 017 человек. Умерли от инфекции 196 626 пациентов.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина