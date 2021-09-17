Россия в пандемию направила на поддержку граждан и экономики около 3 трлн рублей — это много или мало?

Президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что РФ во время пандемии COVID-19 направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 триллионов рублей — это более 4,5% ВВП страны.

Он считает, что для дальнейшего стимулирования экономического роста ключевыми инструментами станут цифровизация и более широкое использование экологически чистых технологий, а также других инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь, пишет ТАСС.

Упомянутые 3 трлн рублей пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям — семьям с детьми прежде всего.

Фото: Илья Репин

3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики — это:

$41 млрд по курсу ЦБ России.

по курсу ЦБ России. €35 миллиардов.

В 48 раз меньше , чем одобрил Сенат США в прошлом году на поддержку граждан и экономики в связи с распространением коронавируса — всего $2 триллиона.

, чем одобрил Сенат США в прошлом году на поддержку граждан и экономики в связи с распространением коронавируса — всего $2 триллиона. В 21 раз меньше , чем общий размер фонда восстановления ЕС — €750 млрд предназначены для поддержки европейских государств, экономика которых наиболее сильно пострадала из-за вызванного пандемией кризиса.

, чем общий размер фонда восстановления ЕС — €750 млрд предназначены для поддержки европейских государств, экономика которых наиболее сильно пострадала из-за вызванного пандемией кризиса. По 20,6 тыс. рублей на каждого россиянина — в стране проживает порядка 145 млн человек.

— в стране проживает порядка 145 млн человек. В 4 раза больше , чем выделили для поддержки экономики страны и борьбы с негативным воздействием пандемии в прошлом году в Австралии — всего $11,5 миллиарда.

, чем выделили для поддержки экономики страны и борьбы с негативным воздействием пандемии в прошлом году в Австралии — всего $11,5 миллиарда. Размер расходной части бюджета Москвы на 2021 год.

Алексей Нечаев