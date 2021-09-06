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Главное за выходные: критика газона на «Центральном» стадионе в Казани, итог Паралимпиады, госпереворот в Гвинее

07:00, 06.09.2021
Главное за выходные: критика газона на «Центральном» стадионе в Казани, итог Паралимпиады, госпереворот в Гвинее
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 6 сентября:

  • Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины остановили из-за появления на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Это связано с тем, что аргентинских футболистов Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро, играющих в Английской премьер-лиге, подозревают в том, что они пересекли границу страны с нарушениями. Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин, однако вышеуказанные игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.
  • Сборная России завоевала 16 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград на Играх стран СНГ. Таким образом, Россия остается на первом месте в медальном зачете по итогам соревновательного дня.
  • В Гвинее президента страны Альфу Конде задержала группа военных, устроивших госпереворот. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, приостановлении действия Конституции страны и закрытии границ. Думбуя заявил, что глава государства находится в безопасном месте. Также он объявил о том, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. Его цель — объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.
  • В Казани поле на стадионе «Центральный», где проходил отборочный матч чемпионата мира по футболу — 2022 между командами Уэльса и Белоруссии, было неважного качества. Об этом заявил капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл.
  • Внедорожник Aurus Komendant планируется представить весной 2022 года. Это произойдет накануне запуска серийного производства модели. Машину планировалось представить весной 2020 года на Московском автосалоне, но мероприятие перенесли из-за COVID-19.
  • В итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио сборная России заняла четвертое место. У России 118 наград — 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых. Лидером в итоговом зачете Игр стал Китай (95-60-51), второе место заняла сборная Великобритании (41-38-44), третье место заняли американцы (36-36-31).
Фото: vk.com/russianparalymp
  • Мэр Казани Ильсур Метшин призвал родителей школьников жаловаться на те образовательные учреждения, в которых их принуждают к покупке формы. Соблюдение общих требований к форме мэр считает достаточным. А вот требовать единого производителя для всех — «это чересчур». По этому вопросу мэр собирается дать поручение Управлению образования.
  • Казанский «Ак Барс» проиграл со счетом 3:4 китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на «Татнефть Арене». У казанцев голами отметились Пер Линдхольм (4-я минута), Николай Коваленко (11) и Кирилл Панюков (18). Победу гостям принесли шайбы Брэндона Ипа (22), Спенсера Фу (32), Алекса Рича (42) и Лукаса Локхарта (51).
  • Сборная России по футболу обыграла сборную Кипра со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе «ГСП Арена» в Никосии. Российская команда одержала первую победу под руководством Валерия Карпина. Голы в ворота киприотов забили Александр Ерохин (6-я минута), Рифат Жемалетдинов (54), обе голевые передачи отдал Федор Смолов.
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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