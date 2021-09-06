Главное за выходные: критика газона на «Центральном» стадионе в Казани, итог Паралимпиады, госпереворот в Гвинее
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 6 сентября:
- Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины остановили из-за появления на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Это связано с тем, что аргентинских футболистов Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро, играющих в Английской премьер-лиге, подозревают в том, что они пересекли границу страны с нарушениями. Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин, однако вышеуказанные игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.
Brazil vs. Argentina has been interrupted after Brazilian health officials walked on the pitch to confront the four Argentine Premier League players—Martinez, Buendia, Romero and Lo Celso—who traveled from the UK in the last 14 days & didn't quarantine, breaking Brazilian rules. pic.twitter.com/NNkJC7tPQe— B/R Football (@brfootball) September 5, 2021
- Сборная России завоевала 16 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград на Играх стран СНГ. Таким образом, Россия остается на первом месте в медальном зачете по итогам соревновательного дня.
- В Гвинее президента страны Альфу Конде задержала группа военных, устроивших госпереворот. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, приостановлении действия Конституции страны и закрытии границ. Думбуя заявил, что глава государства находится в безопасном месте. Также он объявил о том, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. Его цель — объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.
- В Казани поле на стадионе «Центральный», где проходил отборочный матч чемпионата мира по футболу — 2022 между командами Уэльса и Белоруссии, было неважного качества. Об этом заявил капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл.
- Внедорожник Aurus Komendant планируется представить весной 2022 года. Это произойдет накануне запуска серийного производства модели. Машину планировалось представить весной 2020 года на Московском автосалоне, но мероприятие перенесли из-за COVID-19.
- В итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио сборная России заняла четвертое место. У России 118 наград — 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых. Лидером в итоговом зачете Игр стал Китай (95-60-51), второе место заняла сборная Великобритании (41-38-44), третье место заняли американцы (36-36-31).
- Мэр Казани Ильсур Метшин призвал родителей школьников жаловаться на те образовательные учреждения, в которых их принуждают к покупке формы. Соблюдение общих требований к форме мэр считает достаточным. А вот требовать единого производителя для всех — «это чересчур». По этому вопросу мэр собирается дать поручение Управлению образования.
- Казанский «Ак Барс» проиграл со счетом 3:4 китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на «Татнефть Арене». У казанцев голами отметились Пер Линдхольм (4-я минута), Николай Коваленко (11) и Кирилл Панюков (18). Победу гостям принесли шайбы Брэндона Ипа (22), Спенсера Фу (32), Алекса Рича (42) и Лукаса Локхарта (51).
- Сборная России по футболу обыграла сборную Кипра со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе «ГСП Арена» в Никосии. Российская команда одержала первую победу под руководством Валерия Карпина. Голы в ворота киприотов забили Александр Ерохин (6-я минута), Рифат Жемалетдинов (54), обе голевые передачи отдал Федор Смолов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым